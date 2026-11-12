На востоке Москвы появится новостройка для программы реновации

В Восточном административном округе по адресу: 5-я улица Соколиной Горы, земельный участок 20/1 будет построен жилой дом для программы реновации. О том, что проект строительства согласован рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Проект четырехсекционного жилого дома переменной этажности в районе Соколиная Гора прошел государственную экспертизу. Здание возведут на земельном участке площадью 0,6 гектара на месте пятиэтажки 1965 года, включенной в программу реновации. Согласно документации, в новостройке будет 392 квартиры общей площадью 25,5 тысячи квадратных метров», – уточнил он.

Рядом с будущей новостройкой находятся школы, детские сады, Измайловский парк и медицинские учреждения. Также можно будет пешком дойти до платформы Московского центрального кольца Соколиная Гора и Шоссе Энтузиастов. Рядом и одноименная станция Калининской линии метро.

Жители получат квартиры с улучшенной чистовой отделкой, которая выполнена из долговечных и качественных материалов. Также в каждой квартире будут установлены застекленные лоджии, сантехника и электроплиты. На первых этажах расположатся просторные вестибюли, колясочные и комнаты консьержей.

Также в нежилой части предусмотрены помещения под коммерческие задачи и общественные пространства. Их общая площадь составляет почти 900 квадратных метров. Также там будет открыт Центр информирования населения о программе реновации.

Придомовая территория будет благоустроена: там появятся тротуары, детские площадки зоны отдыха и зеленые насаждения.

