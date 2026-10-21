Москва заняла первое место рейтинга развития экономики замкнутого цикла в регионах

Москва в очередной раз заняла первое место в сводном рейтинге субъектов Российской Федерации по развитию экономики замкнутого цикла экспертно-аналитической платформы «Инфрагрин». Это уже вторая победа города. Оценки были опубликованы в докладе «Регионы и города России 2026: циркулярность, биоразнообразие и адаптация». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Для Москвы экономика замкнутого цикла — это прежде всего эффективное использование ресурсов в городском хозяйстве: меньше потерь, более долгий срок службы активов и больше материалов, возвращенных в повторный хозяйственный оборот», — указала она.

По ее словам, лидерство во второй раз говорит о системной работе правительства столицы в этой сфере. Багреева добавила, что развитие такой модели развитие касается не только возврата материалов в оборот, но и предотвращения потерь, а сокращение брака и простоя позволяет сохранить больше материалов и произвести меньше отходов даже без дополнительных затрат.

Перечень направлений, анализируемых в рамках обновленной версии рейтинга, заметно пополнился. Помимо экономики замкнутого цикла, в него вошли экосистемы и природный капитал, сфера сервисной экономики, адаптация территорий к климатическим изменениям, а также устойчивость городской среды. Количество учитываемых показателей увеличилось с 32 до 46; при этом по многим из них принималась во внимание динамика за три последних года. Благодаря этому можно судить не только о достигнутом уровне, но и о стабильности происходящих сдвигов. Источниками для рейтинга служат официальная статистика и сведения, предоставленные отраслевыми и экспертными партнёрами проекта.

Все индикаторы рейтинга сгруппированы в четыре оценочных блока: «Управление отходами и ресурсами», «Снижение воздействия на экосистемы и их восстановление» и «Альтернативная мобильность и здоровая среда».

Повышение ресурсной эффективности столица обеспечивает не только в рамках городского хозяйства, но и совместно с московскими компаниями. Начиная с 2022 года Москва содействует предприятиям во внедрении бережливых технологий в рамках проекта «Производительность труда». Как сообщал ранее мэр города Сергей Собянин, его участниками стали 535 московских предприятий. Так благодаря проекту компании, завершившие его реализацию, увеличили на пилотных потоках выработку в среднем на 52%, сократили длительность производственных циклов на 33%, а объём незавершённого производства – на 32%.

