Максим Гаман: Завершаются монолитные работы в вестибюле № 1 станции метро «Рублево-Архангельское»

Для создания монолитных конструкций вестибюля № 1 станции метро «Рублево-Архангельское» проектом предусмотрено около девяти тысяч кубометров железобетона. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Будущая станция “Рублево-Архангельское” строящейся Рублево-Архангельской линии метро запроектирована с двумя вестибюлями с выходами к жилой застройке и общественным зданиям. На обоих ведутся монолитные работы. На первом они на завершающем этапе, на втором строители приступили к созданию лотковой плиты и возведению стен. Для этого вестибюля проектом предусмотрено еще примерно 12 тысяч кубометров железобетона», – отметил Максим Гаман.

По его словам, для удобства пассажиров, в том числе маломобильных, в вестибюлях смонтируют эскалаторное и лифтовое оборудование. В первом вестибюле, который обеспечит выход пассажиров к будущей школе цифровых технологий, установят четыре эскалатора. Еще три смонтируют во втором.

Ежедневно на строительной площадке трудятся около 350 человек. Помимо монолитных работ, они занимаются устройством гидроизоляции будущего станционного комплекса.

Рублево-Архангельская линия метро протянется на северо-западе столицы от Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД, а в перспективе придет в подмосковный Красногорск. В ее составе появятся 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) столичной подземки.

Ее открытие позволит улучшить транспортное обслуживание почти одного миллиона жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы, включая кварталы по программе реновации и территории комплексной застройки. Будет удобнее добираться до популярных мест отдыха в районе Строгино. Проще станет доехать и до перспективного района «СберСити» в Рублево-Архангельском, где будут проживать свыше 65 тысяч человек и еще более 70 тысяч – работать. Помимо этого, снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии метро, а уменьшение интенсивности движения автотранспорта по Рублевскому шоссе и проспекту Маршала Жукова улучшит экологическую ситуацию на северо-западе города.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2026–2028 годах планируется ввести 26,9 километра линий, 13 станций и одно электродепо метро.

«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро, свыше 180 километров линий, построили восемь новых электродепо и вагоноремонтный завод, еще пять депо реконструировали.









