Ликсутов: В Белграде обсудят экспорт и промышленную кооперацию с Москвой
С 5 по 7 октября в Белграде пройдёт деловая миссия столичных компаний. Её организует центр поддержки экспорта «Моспром». Представители московских предприятий презентуют свою продукцию, встретятся с потенциальными заказчиками из госсектора и бизнеса. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению мэра Москвы город наращивает промышленный экспорт в дружественные страны. Республика Сербия — одно из перспективных направлений для масштабирования поставок высокотехнологичной продукции. В первом полугодии 2026-го на столицу приходится 74 процента общероссийского товарооборота с балканским государством», — отметил Ликсутов.
По его словам, в рамках миссии шесть крупных московских компаний, включая резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», проведут переговоры с сербскими промышленниками, дистрибьюторами и госорганизациями, чтобы закрепиться на местном рынке.
Центр «Моспром» помогает московским предприятиям участвовать в международных выставках и бизнес‑миссиях. Сейчас продукция столичных заводов поставляется более чем в 100 стран.
Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, такие миссии помогают бизнесу выстраивать долгосрочные партнёрства за рубежом.
«Сейчас московские предприятия поставляют на сербский рынок пищевую продукцию, микроэлектронику, энергетическое машиностроение и медицинскую технику. Например, в переговорах принимает участие резидент ОЭЗ — ГК “Некс-Т”, —разработчик дисплеев, интерактивного оборудования и жидкокристаллических модулей в России. Компания уже открыла представительство в Сербии и планирует нарастить присутствие в Балканском регионе», — отметил Гарбузов.
В составе московской делегации также компания «Неорос» (резидент ОЭЗ), которая производит высокоскоростные оптические трансиверы и оборудование DWDM/DCI — оно востребовано для связи между дата‑центрами. К миссии присоединились и крупные игроки пищевой отрасли: «Очаково» (производитель натуральных напитков) и булочно‑кондитерский холдинг «Коломенский».
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