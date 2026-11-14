Ликсутов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал линейку обуви для диабетиков

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустил линейку лечебной обуви для диабетиков. Она помогает не допустить развитие заболеваний, связанных с диабетом. Коллекция представлена ко Всемирному дню борьбы с диабетом, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает социально значимые производства. Резидент ОЭЗ “Технополис Москва” за последние пять лет создал 10 коллекций лечебной обуви. В этом году ко Всемирному дню борьбы с диабетом компания запустила линейку специализированных изделий для людей с таким диагнозом. За все время предприятие выпустило более 500 наименований продукции на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей», — рассказал он.



Отмечается, что только за последние пять лет выпустили 80 тысяч пар такой обуви.



Линейку представила компания «Ортомода». Первые экземпляры лечебной обуви были разработаны вместе с Эндокринологическим научным центром Российской академии медицинских наук. Сегодня предприятие обладает собственной научно-исследовательской группой и лабораторией дизайна.



Такая обувь содержит минимальное количество швов, а стелька у нее имеет эффект «антипамяти», чтобы на ней не оставалось заломов. Кроме того, в обуви используются материалы с нитями серебра. За качеством продукции следят 10 ортопедов. Диагностическое оборудование компании помогает определить уровень деформации стопы и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.



ОЗС «Технополис Москва» развивает Департамент инвестиционной и промышленной политики. Сегодня на ОЭЗ имеется 10 площадок общей площадью 430 гектаров, где локализовано производство более 250 высокотехнологичных предприятий. Среди них такие направления, как биомедицина, ИТ, микроэлектроника, приборостроение и робототехника. Развитие промышленной инфраструктуры для высокотехнологичных предприятий вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

