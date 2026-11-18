Столичная компания по производству картов «Микс Карт» получит развитие благодаря поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Фонд компенсирует предприятию 50% по инвестиционному кредиту от ключевой ставки Банка России. Сэкономленные деньги компания направит на развитие инфраструктуры и создание новых моделей.

При поддержке города производитель будет выпускать более 350 отечественных картов в год на новой площадке в ОЭЗ «Технополис Москва». Доля отечественных комплектующих в данной продукции достигнет 95%.

«Специализированный производственный корпус создан в составе нового картинг-центра и расположен рядом с открытой трассой, благодаря чему инженеры смогут тестировать технические решения непосредственно на площадке. Столица активно поддерживает такие значимые и уникальные проекты, в том числе за счет инструментов МФППиП, и содействует их масштабированию», — рассказал Ликсутов.

Комплекс занимает площадь почти шесть тысяч «квадратов», он включает крытую трассу, административно-бытовой корпус и здание, предназначенное для разработки и сборки спортивной техники. На площадке выстроен полный цикл производства — новые модели разрабатываются, серийные образцы собираются и проходят испытания.

Предприятие способно выпускать технику как для массового проката, так и для профессионального спорта. Кроме того, завод занимается электрическими и адаптивными модели. За счет увеличения доли российских комплектующих в выпускаемой технике до 95% компания расширила производственную мощность более чем в 1,5 раза — с 200 до 350 с лишним картов в год.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства является подведомственной организацией Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Он поддерживает капиталоемкие промышленные проекты с высокой добавленной стоимостью.

Благодаря поддержке развития инвестиционного климата и промышленного потенциала со стороны города повышаются производительность труда и эффективность производств. Это способствует реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

