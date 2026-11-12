Ликсутов: На выставке в Шанхае представили продукты и напитки из Москвы

С 10 по 12 ноября на выставке FHC Shanghai Global Trade Show в Шанхае свою продукцию представили московские производители кондитерских изделий, безалкогольных напитков и других продовольственных товаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, сейчас в Москве работает порядка 360 предприятий пищевой промышленности, в их числе крупнейшие российские молочные и мясоперерабатывающие заводы, хлебобулочные комбинаты и кондитерские фабрики. Вице-мэр отметил, что их продукция пользуется популярностью не только в России, но и в мире.

«На выставке в Китае свои товары представили десять московских компаний — производители напитков и продуктов питания», — уточнил Ликсутов.

Коллективный стенд столичных брендов и серию b2b-переговоров с зарубежными партнерами организовал центр поддержки экспорта «Моспром». Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, рынок Китая стал одним из ключевых драйверов роста для московской промышленности. По его словам, по итогам девяти месяцев 2026 года экспортные поставки из столицы в КНР увеличились втрое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В состав столичной бизнес-миссии вошли такие производители, как холдинг «Объединенные кондитеры», булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», комбинат «Добрынинский», производитель чипсов и снеков «Горячие Крендели «Север», пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» и фабрика мороженого АО «БРПИ». Господдержка была предоставлена в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В рамках национального проекта также работает цифровая платформа «Мой экспорт»: на ней можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

