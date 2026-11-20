В столице с 14 по 20 ноября проходит 20-я «Транспортная неделя», в рамках которой проводятся выставка и форум «Транспорт России». В ней, в том числе, принимают участие столичные разработчики, резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва — один из ведущих центров разработки и пилотирования передовых решений для транспортной отрасли. Сегодня в столице порядка 760 предприятий занимаются выпуском электроники для автомобилей и поездов, грузовой техники, а также разработками для дорожной инфраструктуры. Гостей выставки “Транспорт России” познакомили с продуктами, которые востребованы по всей стране. Так, досмотровое оборудование для безопасности пассажиров и грузов продемонстрировал резидент ОЭЗ “Технополис Москва”», — рассказал он.

Так, например, на выставке есть такие новинки, как быстрая электрозарядная станция для скоростных автомагистралей. Стенд резидента ОЭЗ «Диагностика-М» показал оборудование, помогающее обеспечить безопасность на транспорте. Среди экспонатов представлены компактные детекторы, интроскопы с системой ИИ и макеты крупногабаритных инспекционно-досмотровых комплексов для проверки грузов и автотранспорта, сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Столичный разработчик решений для зарядной инфраструктуры «Парус электро» (входит в дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») в рамках выставки представил, например, новую быструю зарядную станцию «Революция».

Как рассказал директор бизнес-юнита ЭЗС и СНЭ «Парус электро» Александр Нечаев, станцию полностью разработали в собственном R&D-центре. Она будет производиться в технопарке компании в Москве. По результатам испытаний на всех известных в России марках электромобилей успешность зарядных сессий, по его словам, достигает 90–95%.

Каждый год в Москве открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Сейчас в городе трудятся более 4740 промышленных компаний, где занято 767 тысяч человек.

