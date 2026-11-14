Ликсутов: Министры промышленности регионов изучили опыт работы ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» состоялась осенняя сессия методической программы «Федеральная практика». Ее организовало Министерство промышленности и торговли России. На ней объединились руководители 14 региональных ведомств, отвечающих за промышленную политику. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



«Особая экономическая зона “Технополис Москва” — это инновационная площадка, где государственная поддержка и частные инвестиции на протяжении 20 лет формируют новую промышленность города. Здесь свыше 250 компаний производят высокотехнологичную продукцию: от современных лекарств до фотонных интегральных схем. Масштабные меры поддержки помогли привлечь в столицу более 656 миллиардов рублей и открыть на площадке свыше 34 тысяч рабочих мест», — рассказал он.



Успешная работа ОЭЗ «Технополис Москва» стала ключевой темой изучения для министров промышленности регионов РФ.



Федеральная стажировка региональных министров промышленности в ОЭЗ «Технополис Москва» состоялась уже в шестой раз с 2024 года. Программа реализуется при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ). Так, компания «Некс-Т» показала первое в России производство дисплейных матриц, «ЗИС» рассказала об особенностях производства электрических коммунальных машин, а в «ГемаТех» раскрыли детали изготовления медизделий.



Развивает особую экономическую зону «Технополис Москва» Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Сегодня на ОЭЗ имеется 10 площадок общей площадью 430 гектаров, где локализовано производство более 250 высокотехнологичных предприятий, среди которых такие направления, как биомедицина, ИТ, микроэлектроника, приборостроение и робототехника. Развитие промышленной инфраструктуры для высокотехнологичных предприятий вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

