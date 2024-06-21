Коммерческое помещение в центре Москвы выставлено на городские торги
Нежилое помещение общей площадью 59,2 квадратного метра, расположенное на первом этаже жилого дома на улице Большая Ордынка в Замоскворечье, выставлено на столичные торги. Об этом сообщили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике.
Свободное назначение объекта позволит победителю использовать его для различных коммерческих целей. Стоимость лота определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 10 июля. К участию приглашаются юридические и физические лица.
Заявочная кампания завершится 1 июля. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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