За пять лет фармацевтический завод «Биннофарм» в Зеленограде произвел свыше 32,4 млн флаконов аэрозолей для лечения заболеваний органов дыхания. Из них более 2,5 млн упаковок было выпущено с января по октябрь текущего года. Об этом в день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) заявил министр столичного правительства, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Данные аэрозоли включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. С их помощью лечат бронхиты, бронхиальную астму, ХОБЛ и другие заболевания.

«Москва — один из ключевых центров фармацевтической промышленности страны: здесь работает более 100 профильных предприятий. За последние пять лет завод “Биннофарм” выпустил 29,9 миллиона флаконов аэрозолей для лечения ХОБЛ и других заболеваний органов дыхания. С начала этого года предприятие выпустило еще более двух с половиной миллионов упаковок. Эти препараты необходимы пациентам с серьезными хроническими заболеваниями. Московское предприятие вносит важный вклад в обеспечение доступности таких лекарств — продукция завода представлена во всех регионах России», — добавил Гарбузов.

Многоступенчатый контроль позволяет обеспечить эффективность и безопасность каждой дозы. Соответствие международным стандартам обеспечивают лабораторная проверка промежуточных продуктов и готовых препаратов, герметичное наполнение баллонов под давлением и точное соблюдение процедуры. Над выпуском лекарства трудятся специалисты контроля качества, операторы производственных линий, инженеры, химики-аналитики и технологи.

По словам исполнительного директора предприятия Марии Безруковой, такие аэрозоли пользуются спросом не только в России, но и за рубежом. Так, за пять лет свыше 5,5 млн упаковок отправили в Туркменистан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Белоруссию, Армению и Азербайджан. «Для нас важно обеспечивать стабильный выпуск важнейших лекарств, от которых зависит здоровье людей, и поддерживать высокий уровень качества», — подчеркнула она.

Развитие производства инвестируется при поддержке города: у завода есть статус промышленного комплекса, позволяющий получать налоговые льготы. Также компания является участником программы компенсации процентов по инвестиционным кредитам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Каждый год в Москве открывается порядка 150 высокотехнологичных предприятий, которые могут воспользоваться более чем 20 эффективными мерами поддержки. В частности, это налоговые льготы, программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам и другие инструменты.

