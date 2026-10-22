Гарбузов: В Москве обсудили развитие электромобилестроения

На II Московском инвестиционно-промышленном форуме анонсировали запуск первого российского промышленного маркетплейса автокомпонентов «ТехноМаркет». Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.



«Москва занимает лидирующие позиции в мире по развитию электротранспорта и транспортной инфраструктуры. По инициативе Сергея Собянина в городе сформирован межотраслевой кластер электромобилестроения, объединяющий свыше 60 компаний. Половина из них локализовала свои производства в особой экономической зоне “Технополис Москва”. На Московском инвестиционно-промышленном форуме была анонсирована платформа, которая поможет находить поставщиков компонентов и услуг, формировать многоуровневые кооперационные цепочки, контролировать исполнение заказов, а также оценивать компетенции и производственные мощности предприятий», — отметил он.



Также состоялась сессия «Заряжено для России: транспорт на новых источниках энергии», где обсудили создание компонентной базы, меры поддержки отрасли и взаимодействие между регионами. Так, например, заводы Москвы могут находить поставщиков деталей по всей стране, а производители в регионах будут получать заказы от московских компаний.



Председатель комиссии по развитию транспортной инфраструктуры общественного совета при министерстве транспорта России, руководитель кластера «Электромобильность и технологии для транспортных систем» ОЭЗ «Технополис Москва» Татьяна Редько заявила, что новый маркетплейс улучшит кооперацию между регионами, помогая заказчикам и производителям выходить друг на друга напрямую.



В свою очередь генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Анастасия Михайлова рассказала, что когда запускалось производство, то компания понимала, что городу в долгосрочном периоде нужны будут электробусы, коммунальная техника. Таким образом, гигафабрика стала одним из звеньев большой экосистемы.



Помимо прочего, создание собственной компонентной базы открывает новые возможности для выпуска готовых электромобилей. Одним из таких проектов является отечественный серийный электромобиль-гаджет «Атом».



Как отметил первый заместитель генерального директора, директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами компании-производителя первого российского серийного электромобиля «Атом» Анатолий Кияшко, для производителей автомобилей была создана отечественная платформа. Также есть собственные тяговые батареи, электропривод, которые позволяют создавать новые модели таких автомобилей, как, например, седан и пикап.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил октябрь 2026 года месяцем столичной промышленности.

