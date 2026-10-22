Гарбузов: В Москве локализуют производство препаратов от рака крови

В Москве на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» создадут биофармацевтическое производство препаратов для лечения онкологических заболеваний крови. Соглашение о реализации проекта подписали министр правительства Моввкы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и гендиректор «АстраЗенека» в России и Евразии Ирина Панарина.

Предприятие будет выпускать препараты по технологии CAR-T—методу, при котором иммунные клетки пациента модифицируют для распознавания и уничтожения опухолевых клеток.

«Компания станет новым участником кластера и локализует полный цикл производства CAR-T препаратов — от подготовки клеточного материала до выпуска готового лекарства. Уровень локализации составит около 90%», — отметил Гарбузов.

Предприятие планируют максимально автоматизировать. Его проектная мощность составит более двух тысяч доз препаратов в год, или примерно в десять раз больше текущих объемов применения CAR-T-терапии в России. В перспективе продукцию смогут поставлять пациентам из стран Евразийского экономического союза.

По словам Панариной, проект предусматривает не только создание завода, но и развитие инфраструктуры, технологий и компетенций для производства инновационных препаратов в России. Компания также планирует сотрудничать с российскими научными, медицинскими и образовательными организациями, в том числе в сфере подготовки специалистов, контроля качества и переноса производственных технологий.

В дальнейшем на площадке могут начать развивать другие направления иммунотерапии, включая технологию TCR-T. Новый объект войдет в фармацевтический кластер ОЭЗ «Технополис Москва», где уже работают десять предприятий. Они производят препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний.

