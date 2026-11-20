С начала 2026 года производитель “ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ” из Москвы поставил более 35 тысяч тонн товаров из мяса на отечественный и зарубежные рынки. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.



Нарастить мощности позволила, в частности, модернизация предприятия при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП).



«Объем выпуска мясной продукции столичной компании “ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ” в этом году уже превысил 35 тысяч тонн. Более половины отгрузок пришлось на регионы России, около 20 процентов — на торговые сети Москвы и Московской области, еще порядка 20 процентов — на поставки в Армению, Казахстан и Беларусь. Остальную часть реализовали через оптовые продажи. При содействии МФППиП предприятие построило новый комплекс площадью 40,8 тысячи квадратных метров и приобрело более 150 единиц высокотехнологичного оборудования», — рассказал Гарбузов.



Благодаря открытию появилось более 250 рабочих мест. Предприятие выполняет полный производственный цикл – от первичной обработки сырья до выпуска готовой продукции с упаковкой в гофрокороб.



Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства является подведомственной организацией Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Фонд заточен на поддержку крупных капиталоемких промышленных проектов с высокой добавленной стоимостью, которые помогают развивать городскую экономику.



Столица активно развивает промышленный потенциал и инвестиционный климат. Благодаря решениям города растет производительность труда. Все это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

