Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) занимают 12% в структуре зарубежных поставок московских производителей, при этом основными направлениями стали Вьетнам, Малайзия и Китай. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

«Страны АТЭС — стратегическое направление для экспортно ориентированного бизнеса Москвы. Сегодня столица занимает первое место в общероссийском товарообороте с государствами АТЭС. Представители высокотехнологичных отраслей, таких, как микроэлектроника и приборостроение, энергомашиностроение, а также игроки пищевой промышленности, активно наращивают присутствие в регионе. За три квартала 2026 года поставки столицы в АТЭС выросли в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди ключевых партнеров — Китай, Малайзия и Вьетнам», — отметил Анатолий Гарбузов.

«Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”» оказывает комплексную помощь в продвижении московской продукции за рубежом. Его услугами пользуются свыше 1300 предприятий, поставляющих свою продукцию более чем в 100 стран мира. Меры поддержки компаний реализуются по трем основным направлениям: образовательный трек, байерская программа и аналитика.

В текущем году ключевые московские производители участвовали в крупнейших отраслевых выставках и международных бизнес-миссиях в Индонезии, Вьетнаме и Китае. «Моспром» профинансировал проведение переговоров с потенциальными заказчиками, логистику экспонатов и организацию коллективных стендов.

«Моспром» был создан правительством Москвы в 2019 году для популяризации, развития и поддержки инвестиционной деятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Это основной центр поддержки экспорта для столичных промышленных предприятий на всех этапах выхода на зарубежные рынки.

Государство активно помогает московским экспортерам. В частности, целый комплекс мер логистической, страховой, финансовой и информационной повестки предоставляет нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Кроме того, в рамках нацпроекта функционирует цифровая платформа «Мой экспорт», где можно бесплатно пройти онлайн-обучение, получить помощь в продвижении товаров на международных маркетплейса и консультацию экспертов и так далее.

