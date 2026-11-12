Гарбузов: Поддержка Москвы обеспечила рост мощностей кулинарного производства

Одно из самых крупных российских кулинарных предприятий «Поляна» переехало на новую высокотехнологичную площадку и увеличило втрое производственные мощности благодаря содействию Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

«Ключевым результатом реализации инвестиционного проекта при поддержке МФППиП стал трехкратный рост мощностей: с 20 тонн на прежней площадке до 60 тонн продуктов в сутки в новом производственном комплексе. Рост также обеспечен за счет автоматизации технологических процессов и обновления оборудования. Площадка спроектирована с учетом современных требований пищевой промышленности и актуальных технологических решений», — добавил Гарбузов.

Предприятие функционирует с 2014 года и выпускает широкий ассортимент кулинарной продукции, постоянно расширяя линейку. Новые категории разрабатываются с учетом современных тенденций рынка и меняющихся предпочтений потребителей.

МФППиП является подведомственной организацией столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики. Он поддерживает крупные капиталоемкие промышленные проекты с высокой добавленной стоимостью, формирующие новые производственные компетенции, укрепляющие технологический потенциал Москвы и способствующие развитию городской экономики.

Одним из наиболее востребованных инструментов является программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам в размере 50% от ключевой ставки ЦБ.

Рост производительности труда и эффективности производств в Москве способствует реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

