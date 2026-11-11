Гарбузов: На выставке в Москве КМЗ показал работу инновационной лифтовой лебедки

Столичный центр вертикального транспорта Карачаровский механический завод (КМЗ) представил передовые инженерные разработки, интерактивные решения и новые варианты дизайна кабин на международной выставке «Лифт Экспо Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.



По его словам, в первые часы работы экспозиции более ста посетителей смогли не только детально изучить ключевой узел современного подъемника, но и самостоятельно запустить безредукторную лебедку. Глава департамента рассказал, что столичные производители регулярно презентуют высокотехнологичную продукцию на ключевых международных площадках.



«Безредукторная лебедка КМЗ, послужившая интерактивным элементом стенда, отличается высокой надежностью и энергоэффективностью, низким уровнем шума и вибраций. Инновационная разработка московских инженеров уже используется при замене и установке новых лифтов по всей России», – отметил Гарбузов.



Помимо интерактивной демонстрации механики подъемников, гости стенда смогли протестировать цифровые интерфейсы лифтового оборудования в специальной VR-зоне. Главной премьерой в продуктовой линейке стали обновленные дизайнерские концепции лифта «Москвич» с разнообразными цветовыми решениями и комбинациями отделочных материалов.



Как отметил гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский, экспозиция завода традиционно служит визитной карточкой всего отечественного лифтостроения. В рамках деловой программы форума эксперты предприятия делятся опытом подбора оборудования, стандартами сервиса и расчетом сроков эксплуатации лифтов как для программ капремонта, так и для высотных жилых комплексов, социальных и сложных инфраструктурных объектов.

