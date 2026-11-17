Гарбузов: Московские производители показали передовое учебное оборудование на «УЧПРОМ-2026»
Более десяти предприятий Москвы, выпускающих интерактивные комплексы, робототехнические наборы и учебные тренажеры, принимают участие в Национальном съезде учебной промышленности «УЧПРОМ-2026». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Мероприятие проходит с 17 по 19 ноября и объединяет образовательных заказчиков, разработчиков средств обучения и представителей региональных и федеральных органов власти. Участников ждут тематические сессии по ключевым вопросам развития учебной промышленности и суверенного образования, мастер-классы и выставка.
«В Москве работают около 20 производителей учебного оборудования. Столичные устройства уже помогают школьникам по всей стране проводить эксперименты, осваивать технологии и получать практические навыки. В рамках съезда “УЧПРОМ-2026” предприятия смогут расширить сотрудничество с заказчиками, обсудить апробацию новых решений и возможности для дальнейшего масштабирования», — рассказал Гарбузов.
На площадке съезда специалисты столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики также проведут консультации о локализации производственных площадок в столице и мерах городской поддержки.
Среди резидентов Особой экономической зоны «Технополис Москва» также компания «Научные развлечения». Она поделится опытом оснащения современным оборудованием школьных кабинетов физики. С начала этого года предприятие поставило в школы в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» около 40 тысяч специализированных учебных комплектов.
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