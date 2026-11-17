Гарбузов: Бизнес-центр на 2000 рабочих мест появится в районе Очаково-Матвеевское
Новый бизнес-центр «Лейкс 2» построят по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на Озерной улице (район Очаково-Матвеевское), сейчас ведутся монолитные работы на уровне первого этажа. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
«Программа МПТ способствует развитию современной деловой инфраструктуры в разных районах Москвы. Благодаря реализации таких проектов рядом с жилой застройкой появляются новые центры занятости, позволяющие горожанам находить работу ближе к дому. Один из таких объектов появится в районе Очаково-Матвеевское. Общая площадь 15-этажного бизнес-центра составит 36,3 тысячи квадратных метров, из которых порядка 24 тысяч займут офисные помещения. После ввода комплекса в эксплуатацию здесь будет создано более двух тысяч рабочих мест», — отметил Гарбузов.
В процессе реализации проекта будут созданы современные офисные пространства с развитой внутренней инфраструктурой. Здесь будут находиться коворкинг, сервисные помещения и отдельная зона для курьеров. Кроме того, здание оснастят современными системами цифрового доступа и климат-контроля. Также проектом предусмотрена подземная автостоянка на 83 машино-места.
Строительство объекта контролирует Мосгосстройнадзор. Как отметил председатель ведомства Антона Слободчикова, здание строится на участке площадью свыше 0,7 га, проведено уже три проверки соответствия конструкций проектным решениям.
В качестве застройщика выступает девелопер FORMA.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года почти во всех московских районах. Всего будет построено около 340 объектов суммарной площадью порядка 11 млн квадратных метров: спортивных, культурных и образовательных учреждений, торговых и офисных центров, новых промышленных предприятий.
Всего в развитие Москвы привлекут около 4 трлн рублей. Благодаря этому получится создать примерно 500 тысяч рабочих мест.
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