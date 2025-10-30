Эксперт: Рублёво‑Архангельская линия метро улучшит транспортную доступность

На Рублёво‑Архангельской линии метро завершён ключевой этап строительства, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Между станциями «Шелепиха» и «Звенигородская» проведена переборка тоннелей. Это позволит интегрировать станции «Шелепиха» и «Деловой центр» (ранее входившие в БКЛ) в новую линию.

По словам Собянина, следующий этап — объединение инженерных сетей и интеграция оборудования в автоматизированную систему управления. Завершение запланировано на осень следующего года.

Председатель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский, в свою очередь, отметил, что включение станций «Шелепиха» и «Деловой центр» в состав Рублёво‑Архангельской линии метро улучшит транспортную доступность для жителей запада Москвы и Подмосковья.

«Преобразование существующей инфраструктуры всегда сложнее, чем строительство с нуля. Новый радиус серьезно улучшит транспортную инфраструктуру всего Запада Москвы и области. Включение станций "Шелепиха" и "Деловой центр", ранее действовавших в составе БКЛ, в новый радиус улучшит транспортную доступность для жителей запада Москвы и Московской области области. После запуска новых станций метро жителям Красногорска и других районов Подмосковья больше не нужно будет делать несколько пересадок, чтобы попасть в "Москва Сити" и другие станции района», — сказал эксперт.

По его словам, сотни тысяч человек теперь будут тратить меньше времени на дорогу.

«Это разгрузит соседние станции и линии, сократит время в пути для сотен тысяч людей и, по сути, изменит градостроительную динамику — территории станут значительно привлекательнее для жизни и бизнеса. Связанность Рублево-Архангельской линии с МЦК, Солнцевской, Филёвской, Арбатско-Покровской и БКЛ сделает центр деловой активности "Москва-Сити" доступным для большего числа представителей бизнес-сообщества», — добавил Каневский.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал про детали монтажа тоннеля от «Новомосковской» до станции «Сосенки».

«Метростроители использовали уникальную технологию для монтажа тоннелепроходческого комплекса “Ольга”, который начал прокладывать тоннель от “Новомосковской” до станции “Сосенки”», — говорил Ефимов.

Он отметил, что вместо стандартного котлована длиной свыше 100м использовали компактную камеру размером 30×25м. Это стало возможным благодаря методу «раздельного старта»: щит собирали поэтапно, постепенно погружая в грунт и добавляя комплектующие. Технология требует исключительной точности и профессионализма исполнителей, добавил Ефимов.

