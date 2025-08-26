Эксперт оценила планы по строительству метро
До 2035 года в Москве появится 60 новых станций метро. Об этом столичный мэр Сергей Собянин заявил в интервью KP.RU.
«До 2030-го года мы построим еще порядка 30 станций, 2035-го – еще 30. Таких рывков, как мы строили Большую кольцевую линию метро, чтобы хоть немного разгрузить метрополитен, сейчас нет», – заявил мэр.
Сейчас в Москве ведется строительство Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена. Кроме того, строятся станции «Печатники» и «Гольяново», а также рассматривается проект линии до Сколково. Планируется, что в среднем каждый год будут вводить в эксплуатацию шесть новых станций.
В свою очередь руководитель и партнер архитектурного бюро Марина Димова заявила, что современные транспортно-пересадочными узлы — не просто места, где пересекаются линии метро, автобусные маршруты и такси. Это многофункциональные пространства, центры притяжения, которые обеспечивают потребности москвичей. Здесь находятся магазины, места для отдыха, зеленые зоны, площадки для проведения культурных мероприятий.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о благоустройстве территории близ строящейся станции «Вавиловская».
«Благоустройство территории рядом со строящейся станцией «Вавиловская» идет поэтапно: планируется, что к ее открытию будет выполнено около 70% общего объема запланированных работ. Согласно утвержденному графику, их завершат после открытия станции. Сейчас рядом с “Вавиловской” реконструировано свыше 960 метров Ленинского проспекта в сторону центра и почти 450 метров его бокового проезда на участке от улицы Крупской до улицы Панферова», — отметил вице-мэр.
