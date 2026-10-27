Эксперт: Доступность спорта в Москве улучшает городскую среду

В ближайшие три года в Москве построят 49 спортивных объектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На программу «Спорт Москвы» из бюджета выделят 432,5 млрд рублей. В планах — создать более 50 круглогодичных многофункциональных пространств, обустроить к концу 2027 года 11 флагманских лыжных трасс, а зимой обеспечить работу тысяч катков, летом — увеличить число открытых бассейнов, пляжей и веломаршрутов.

Продолжается обновление крупных комплексов: модернизируют «Лужники» и комплекса на территории Гребного канала в Крылатском. Особое внимание уделяют возрождению исторических «малых» стадионов — уже привели в порядок шесть объектов, впереди реконструкция ещё пяти футбольных арен. Масштабные изменения ждут и стадион «Крылья Советов» в районе Соколиная Гора: там появится мультиспортивное пространство и площадка для активного отдыха. Параллельно расширяют проекты бесплатных тренировок «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район», добавляют новые локации и дисциплины, усиливают направление детского спорта.

Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что ежегодно в Москве возводится около 15 новых спортивных объектов, что позволяет значительно повысить доступность спорта для всех категорий москвичей.

«Благодаря тому, что новые спортивные сооружения предусматривают широкий набор занятий и дисциплин, жители столицы могут поддерживать здоровый образ жизни круглый год. Среди наиболее востребованных объектов спортивной инфраструктуры можно выделить малые стадионы и лыжные трассы. Оба этих типа объектов позволяют заниматься спортом регулярно, в том числе самостоятельно, без обязательной привязки к тренеру или специализированной экипировке», — указал Бархота.

По его словам, появление новых спортивных пространств — это вклад не только в физическое здоровье горожан, но и в качество городской среды.

«Чем доступнее занятия спортом рядом с домом, тем проще сделать физическую активность частью повседневной жизни. Это помогает формировать полезные привычки, создавать условия для общения людей разных поколений и поддерживать интерес к активному образу жизни в любом возрасте», — подчеркнул эксперт.

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в районе Коммунарка началось строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Объект площадью 35 тысяч квадратных метров возводят в рамках Адресной инвестиционной программы. Для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, теннисом, борьбой и гимнастикой в здании оборудуют 15 спортивных залов общей площадью около 7,6 тысячи квадратных метров. Особенностями объекта станут многофункциональность и возможность трансформации площадок, благодаря чему в спорткомплексе можно будет проводить тренировки по разным видам спорта», — сказал Ефимов.

