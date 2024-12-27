Ефимов: Жители трех старых домов начали переселение по программе реновации в ВАО

Около 400 жителей трех ветхих домов смогут переехать в новые равнозначные квартиры на 3-й улице Соколиной Горы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Письма с предложениями равнозначных квартир в доме 9 на 3-й улице Соколиной Горы начали рассылать уже сегодня. К переселению приступили почти 400 жителей трех старых пятиэтажек. Таким образом, количество расселяемых домов в районе возрастет до 10, а число переезжающих горожан увеличится более чем до тысячи человек. Всего в районе Соколиная Гора планируют расселить 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тысячи москвичей», — отметил вице-мэр.

Новые дома предусмотрены в том числе для маломобильных москвичей

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в новые квартиры переедут жители трех домов на Гаражной улице, 3-й и 5-й улицах Соколиной Горы. К осмотру жилья москвичи приступят в 2025 году, с открытием центра информирования по переселению.

Также строители благоустроили придомовую территорию.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заявил, что в двух корпусах находятся 206 квартир. На нежилых первых этажах откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. В радиусе километра находятся магазины, поликлиники, образовательные учреждения и станция МЦК.

Москвичи смогут воспользоваться услугами суперсервиса «Переезд по программе реновации», онлайн записаться на осмотр квартиры и выбрать удобное время для подписания проекта договора, при необходимости записаться на прием к нотариусу и отправить документы в Департамент городского имущества. Также можно оставить онлайн-заявления на устранение строительных дефектов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин в рамках отчета перед депутатами Мосгордумы заявил, что программа реновации помогла переселить в новое жилье сотни тысяч москвичей. Утвержденные планы выполнят к 2032 году. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

