Ефимов: В новом здании Большого московского цирка создадут арену с 11 конфигурациями

«Специальную зону хранения манежей оборудуют под сценой. Поднимать декорации будут с помощью центральной подъемно-опускной платформы с секционными площадками, меняющими рельеф сценического пространства», – рассказал Ефимов.

Водная арена получит подъемные платформы и прыжковую зону глубиной до восьми метров. Когда бассейн не будет использоваться, пространство смогут превратить в сухую сцену для концертов и других мероприятий. Для ледовых постановок предусмотрят систему заморозки натурального льда, что позволит показывать их круглый год.

По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, в комплексе также планируют создать модульную сцену с водным каналом и водопадом. В здании смогут одновременно содержать до 250 животных. Для них предусмотрят условия, соответствующие мировым стандартам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого московского цирка в Мневниковской пойме.

