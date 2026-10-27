Ефимов: В новом здании Большого московского цирка создадут арену с 11 конфигурациями

В Мневниковской пойме на северо-западе Москвы начали строить новое здание Большого московского цирка. Центральным пространством комплекса станет трансформируемая арена, которую смогут быстро переоборудовать для разных видов представлений, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь комплекса превысит 82 тысячи квадратных метров, зрительный зал будет рассчитан на пять тысяч зрителей. В проекте предусмотрены конный, ледовый, водный, батутный, танцевальный, иллюзионный и LED-манежи, а также интерактивная площадка.

ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Специальную зону хранения манежей оборудуют под сценой. Поднимать декорации будут с помощью центральной подъемно-опускной платформы с секционными площадками, меняющими рельеф сценического пространства», – рассказал Ефимов.

Водная арена получит подъемные платформы и прыжковую зону глубиной до восьми метров. Когда бассейн не будет использоваться, пространство смогут превратить в сухую сцену для концертов и других мероприятий. Для ледовых постановок предусмотрят систему заморозки натурального льда, что позволит показывать их круглый год.

По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, в комплексе также планируют создать модульную сцену с водным каналом и водопадом. В здании смогут одновременно содержать до 250 животных. Для них предусмотрят условия, соответствующие мировым стандартам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого московского цирка в Мневниковской пойме.

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ФОТО: Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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