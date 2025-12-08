Ефимов: В Москве в экс-промзоне Коломенское построят современные кварталы по КРТ
На юге Москвы в районе Нагатино-Садовники в экс-промзоне «Коломенское» реализуются два проекта комплексного развития территорий (КРТ), в которых построят современные кварталы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, на территории общей площадью примерно 23 Га построят 736,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Отмечается, что там в том числе возведут примерно 278 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, большую часть из которых выделят под образовательные объекты.
«Они появятся в шаговой доступности от жилья. Реализация двух проектов КРТ позволит создать в Нагатине-Садовниках почти 16,3 тысячи новых рабочих мест», - добавил Ефимов.
Известно, что один проект КРТ реализуется инвестором в Каширском и Котляковском проездах, второй — на Старокаширском шоссе. Их строят вблизи станций «Каширская» Замоскворецкой линии метро и БКЛ, а также «Варшавская» БКЛ.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что в Каширском и Котляковском проездах в рамках проекта КРТ вблизи жилых домов построят образовательный комплекс из детсада на 250 мест и школы на 1 тысячу учеников.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что благодаря программе КРТ во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном появятся новые жилые кварталы и рабочие места.
