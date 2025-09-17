Ефимов: В Москве на новом участке Троицкой линии метро организовали три пересадки
В Москве на новом 10-километровом участке Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до «Новаторской» организовали три пересадки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что с открытием станций «Крымская», «ЗИЛ», «Академическая» и «Вавиловская» завершилось строительство первого этапа Троицкой линии метро.
«На новом участке протяженностью 9,7 километра организовали три пересадки. В частности, со станции “Академическая” Троицкой линии пассажиры смогут попасть на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, а с “Крымской” и “ЗИЛ” – на одноименные станции Московского центрального кольца», – уточнил заместитель мэра.
Он подчеркнул, что благодаря дополнительным пересадкам москвичи и гости столицы смогут выбирать более удобные маршруты, а это позволит грамотно перераспределить пассажиропотоки.
Позднее на станции «ЗИЛ» заработает пересадка на Бирюлевскую линию метро.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман рассказал, что впоследствии Троицкая линия метро с 17 станциями протяженностью свыше 43 километров станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД.
Ранее президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли движение поездов между станциями «Новаторская» и «ЗИЛ» на участке Троицкой линии метро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ поразили на Украине объекты железнодорожной инфраструктуры
- Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей
- Сыграем на «фирме»: Западные музыкальные инструменты возвращаются в Россию
- Интернет от российского аналога Starlink будет дороже обычного
- Россиянам рассказали, как голодать без вреда для здоровья
- Сотрудники на удаленке систематически перерабатывают, но дольше спят
- Критик Бабичев назвал звезд 1990-х, способных снова стать популярными
- Солидная цепь: Почему россияне перешли на украшения из серебра
- Песков: Россия не подвержена влиянию европейских санкций
- Отказ Renault в регистрации нового товарного знака в России связали с политикой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru