Ефимов: В Краснопахорском районе Москвы построят крупный логистический центр
В Троицком административном округе Москвы, в Краснопахорском районе, стартовало строительство масштабного складского терминала — работы ведутся на средства внебюджетных инвесторов. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Создание современных логистических объектов помогает выстраивать более эффективные схемы поставок: сокращаются издержки на хранение продукции и транспортные операции, что в итоге отражается на ценах для покупателей. Благодаря оптимизации цепочек и сокращению числа посредников товары на полках розничных магазинов и онлайн‑площадок становятся доступнее.
«В Троицком административном округе столицы строится логистический комплекс «Терехово» площадью более 95 тысяч квадратных метров и вместимостью 191 тысяча палето-мест. Для него разработаны индивидуальные архитектурные и планировочные решения. В единую композицию здания включены шесть административно-бытовых блоков», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Объект рассчитан на активную эксплуатацию — в нём предусмотрели высокостеллажное хранение, разветвлённую сеть погрузочно‑разгрузочных зон, а также систему автоматизированного учёта потребления коммунальных ресурсов. На площадке смогут трудиться свыше тысячи сотрудников.
Внешний облик «Терехово» построят на выразительном сочетании сдержанного серого фона и насыщенных жёлтых акцентов. Эффектную геометрию фасадов обеспечат металлическая просечно‑вытяжная сетка и композитные панели. Территорию благоустроят. Зоны отдыха оборудуют возле административно‑бытовых корпусов, входных групп, КПП, а также в придорожной полосе и в местах, предназначенных для отдыха водителей.
По данным Мосгосстройнадзора, ведомство уже получило уведомление от застройщика о старте строительно‑монтажных работ — на основании этого сформирована программа выездных проверок. Инспекторы будут сопровождать проект на всех стадиях: они проконтролируют, насколько качество конструкций и используемых материалов соответствует проектной документации и утверждённому архитектурно‑градостроительному решению. Площадь административно‑бытовых блоков составит более 4 тысяч кв. м.
Параллельно в Филимонковском районе Новомосковского административного округа идёт формирование ещё одного логистического объекта — центра «Первомайское» площадью свыше 70 тысяч кв. м. В совокупности два новых комплекса добавят московской логистической инфраструктуре 165 тысяч квадратных метров складских мощностей.
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