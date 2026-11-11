Ефимов: В Краснопахорском районе Москвы построят крупный логистический центр

В Троицком административном округе Москвы, в Краснопахорском районе, стартовало строительство масштабного складского терминала — работы ведутся на средства внебюджетных инвесторов. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Создание современных логистических объектов помогает выстраивать более эффективные схемы поставок: сокращаются издержки на хранение продукции и транспортные операции, что в итоге отражается на ценах для покупателей. Благодаря оптимизации цепочек и сокращению числа посредников товары на полках розничных магазинов и онлайн‑площадок становятся доступнее.

«В Троицком административном округе столицы строится логистический комплекс «Терехово» площадью более 95 тысяч квадратных метров и вместимостью 191 тысяча палето-мест. Для него разработаны индивидуальные архитектурные и планировочные решения. В единую композицию здания включены шесть административно-бытовых блоков», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.