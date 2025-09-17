Ефимов: Свыше 30 регионов участвуют во внедрении ИИ в строительство

В Москве состоялась стратегическая сессия «Разработка и внедрение сервисом ИИ в области строительства, архитектуры и градостроительства». В ней участвовали представители свыше 30 российских регионов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сессия была организована Центром искусственного интеллекта в градостроительстве при поддержке Минстроя России.

«Пилотный опыт внедрения ИИ-сервисов в градостроительство Москвы показал хорошие результаты, поэтому столица готова выступать драйвером цифровой трансформации всей страны. Мы создаем не просто технологические продукты, а экосистему, которая позволяет каждому региону внедрять передовые решения, адаптированные под актуальные потребности. На стратегической сессии представители более чем 30 субъектов России обсудили практические решения на основе искусственного интеллекта, способные оптимизировать и повысить эффективность градостроительной деятельности и процессов строительства не только в Москве, но и на всей территории страны. Участники определили 10 приоритетных направлений для создания новых цифровых сервисов в градостроительстве для российских регионов на 2026 год», – подчеркнул вице-мэр.

В ходе сессии были продемонстрированы разработки Центра искусственного интеллекта, Сколтеха и Университета ИТМО. Кроме того, были представлены итоги пилотного тестирования сервисов Центра искусственного интеллекта, которое проходило в девяти российских регионах: Омской, Калужской, Сахалинской, Оренбургской и Магаданской областях, Пермском и Хабаровском краях, Дагестане и Карелии.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, участники сессии условились развивать ИИ-сервисы в ряде направлений, таких, как оптимизация логистики и управления ресурсами, автоматизация проектно-сметной документации, внедрение ИИ-ассистентов для граждан и так далее. Кроме того, работает процедура отбора участников для продолжения пилотного тестирования «Цифрового Нормоконтроля» с октября 2025 года.

Тиражирование и масштабирование в российских регионах лучших московских практик и цифровых сервисов ведется в рамках соглашения между председателем правительства России Маратом Хуснуллиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, которое было подписано на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

