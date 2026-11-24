В рамках программы комплексного развития территории (КРТ) в Хорошевском районе Москвы (САО) появится современный квартал с социальной инфраструктурой и жильем. Проект решения размещен на портале mos.ru, заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Подготовленный столицей проект комплексного развития более трех гектаров бывшей промзоны “Магистральные улицы” в Хорошевском районе позволит дать этой территории новую жизнь. Здесь появится комфортный городской квартал, где построят более 100 тысяч квадратных метров современной недвижимости. Около 78,3 тысячи квадратных метров придется на многоквартирные дома для нужд программы реновации. В шаговой доступности от них возведут здание образовательной организации на 1000 учеников. После ввода в эксплуатацию его передадут в столичную систему образования. На реализацию проекта КРТ отведут шесть лет», – добавил Ефимов.

Во дворах двух ЖК обустроят зоны отдыха, оборудуют спортивные и детские площадки, а на территории школы разместится спортивная зона с площадками для игровых видов спорта.

Квартал построят на территории бывшей промзоны «Магистральные улицы» между Проектируемым проездом № 6682, Магистральным проездом, а также 4-й и 5-й Магистральными улицами. Рядом расположены музыкальный лицей, медучреждения, отделения банков, кафе, аптеки, магазины и прочие объекты. Кроме того, поблизости находятся станции метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии и «Хорошевская» Большой кольцевой линии.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются свыше 470 проектов КРТ суммарной площадью более 4700 га.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу для 1000 учеников в районе Очаково-Матвеевское.

