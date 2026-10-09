Ефимов: На Кавказском бульваре началось заселение нового дома по программе реновации

Жителям пятиэтажного дома в Москве предложена комфортная многоэтажка в доме 27, корпусе 1 на Кавказском бульваре. Это уже 15-я новостройка по программе реновации в Царицыне. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Царицыно начал заселяться 15-й жилой комплекс, переданный для участников программы реновации. Предложения комфортных квартир в доме 27, корпусе 1, на Кавказском бульваре получили от города почти 310 москвичей из соседней пятиэтажки. Всего с начала реализации программы к переезду в новостройки в районе приступили около 8,7 тысячи жителей 37 старых домов, из них 8,3 тысячи человек уже заключили договоры на новую недвижимость», – рассказал Ефимов.

Монолитное односекционное здание построено по индивидуальному проекту. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что дом стал новой достопримечательностью района Царицыно благодаря уникальной архитектуре.

Многоэтажка возведена рядом с расселяемым домом, что позволит жителям сохранить привычный образ жизни после смены жилья. Поблизости находятся поликлиника, детские сады, школы, магазины, Государственный музей-заповедник «Царицыно». Станции метро «Кантемировская» и «Царицыно» расположены от здания в 10 минутах ходьбы. Также рядом есть станция Царицыно второго Московского центрального диаметра.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, 310 москвичей из дома 27 на Кавказском бульваре начали осматривать квартиры в новом доме еще в конце лета. Со своим выбором определились уже 97% участников переселения, а 60 горожан уже заключили договоры на новую недвижимость.

Три квартиры в новом доме спроектированы под нужды маломобильных граждан. Первые этажи всех домов по реновации отведены под аптеки, магазины и пункты выдачи.

