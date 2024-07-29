Ефимов: Инвесторы реализуют пять проектов КРТ в ЮВАО

Правообладатели площадок и привлеченные по результатам аукционов девелоперы реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий земельные участки суммарной площадью порядка 75 га в ЮВАО. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории Юго-Восточного административного округа столицы инвесторы проводят редевелопмент участков площадью почти 75 гектаров. По пяти проектам комплексного развития территорий здесь возведут свыше 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 1,4 миллиона квадратных метров жилья, 545 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и 169 тысяч квадратных метров производств. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 580 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 7,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано свыше 14 тысяч рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Реорганизуемые территории расположены в районах Печатники, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино.

Так, по словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на месте промзоны «Южный порт» на участке около 40 га построят свыше миллиона «квадратов» жилья и 415 тысяч квадратных метров деловой и социальной недвижимости. Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство набережной.

Всего в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

