Ефимов: Четыре больничных корпуса построят в Москве к 2029 году за счет города

Строительство четырех крупных больничных корпусов планируется завершить в Москве до конца 2029 года. Объекты возведут в Центральном, Восточном, Юго-Восточном и Северо-Западном административных округах в рамках Адресной инвестиционной программы под кураторством Департамента гражданского строительства города Москвы. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, суммарная площадь всех зданий составит около 340 тысяч кв. м.

«До конца 2029 года под кураторством Департамента гражданского строительства в рамках Адресной инвестиционной программы планируется построить четыре современных больничных корпуса общей площадью около 340 тысяч квадратных метров. Среди них – новый корпус Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Центр детской нейрореабилитации и ортопедии Детской городской клинической больницы святого Владимира, корпус ГКБ имени В. П. Демихова и корпус больницы имени Л. А. Ворохобова», — сказал Ефимов.



Он добавил, что при строительстве будут использоваться современные технологии, а здания оснастят передовым оборудованием, что обеспечит высокий уровень диагностики, лечения и реабилитации. Особое внимание также будет уделяться удобству планировки, качеству работ, долговечности материалов и энергоэффективности зданий.



Новый корпус НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского станет одним из крупнейших проектов, его площадь превысит 160 тысяч кв. м., отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров. Десятиэтажное здание вместит палатные и приемные отделения, лечебные блоки, реанимация и административная часть. Корпус оснастят современной техникой для помощи по сложным профилям. Завершить его планируют в 2028 году.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о планах развития столичной системы здравоохранения в 2027–2029 годах. В городе возведут 29 медицинских объектов: 16 за счет городского бюджета, 12 за счет инвесторов и один за счет федерального бюджета.

