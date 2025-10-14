Багреева: Владельцы 60 спортобъектов могут получить льготу по налогу на имущество
Семь спортивных комплексов были внесены в Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций. Таким образом владельцы 60 спортивных объектов в столице получили такую возможность. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в этом году в Реестр были включены многофункциональные спорткомплексы, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен рядом новых спорткомплексов, теннисным центром, спортивным учебным корпусом и другими объектами», – отметила она.
По словам Багреевой, общая экономия для собственников составит свыше 1,5 миллиардов рублей, а сам реестр еще продолжит расширяться, так как в него продолжают поступать заявки.
Чтобы объект был внесен в список, он должен обладать площадью более восьми тысяч кв м и числиться во Всероссийском реестре спортивных объектов. Решение о включении принимает Департамент экономической политики и развития города Москвы после проверки и подтверждения всех критериев. Эта мера дает возможность снизить налог на имущество в 10 раз. Льгота начинает действовать с даты начала соблюдения требований, но не раньше, чем с 1 января 2022 года.
