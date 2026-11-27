Более 2,5 млн жителей Москвы были зарегистрированы как плательщики налога на профессиональный доход по данным на 1 октября этого года. Доля столичных самозанятых среди всех выбравших такой налоговый режим россиян составляет 14%. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«Самозанятые работают в самых разных сферах столичной экономики — от дизайна и ИТ-услуг до репетиторства и транспортных перевозок. Мы видим, как все больше горожан успешно реализуют себя в этом статусе. За девять месяцев 2026 года в столице зарегистрировались почти 250 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число к началу октября превысило 2,5 миллиона человек. Москва помогает самозанятым эффективно интегрироваться в городскую экономику, предоставляя им разнообразные условия для развития — от удобных цифровых сервисов до образовательных программ», — отметила Багреева.



Она добавила, что город помогает более эффективно встраиваться в экономику. Для них созданы цифровые сервисы и образовательные программы.



По ее словам, горожане все чаще выбирают самозанятость для открытия собственного дела, так как это удобный старт для бизнеса. Это дает возможность превратить хобби в бизнес, раскрыть потенциал и самому выстраивать рабочий график. Этот налоговый режим используют россияне, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Плюсы налога на профессиональный доход заключаются в простоте оформления, автоматической передаче сведений о полученных доходах, а также отсутствии необходимости сдавать отчетность и применять кассовую технику.



Чаще всего самозанятость выбирают в таких сферах, как пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.



За девять месяцев текущего года московские самозанятые выдали почти 195 млн чеков. Средний чек на конец сентября составил около 2,8 тыс. рублям. Такие налогоплательщики самозанятые пополнили бюджет столицы более чем на 16,4 млрд рублей, прирост год к году составил 7%. За все время действия такого налогового режима в городскую казну поступило свыше 76 млрд рублей.

