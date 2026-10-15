Багреева: Москва создает экосистему поддержки комплексной роботизации бизнеса

Москва поддерживает столичный бизнес в комплексном внедрении роботов в рабочие процессы.

Предприятиям предлагается комплексная помощь на всех этапах роботизации: от диагностики процессов и выбора подходящих решений до лизинга оборудования. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



По ее данным, роботизация является одним из ключевых факторов экономического роста Москвы. Роботы успешно применяются в различных сферах: производстве, транспорте, торговле, логистике, строительстве, сфере услуг и многих других.



«Потенциал у роботизации довольно высокий, и бизнес это понимает: по данным опроса, проведенного правительством Москвы, каждая вторая столичная компания считает ее ключевым инструментом повышения эффективности работы предприятия и решением существующей проблемы дефицита кадров и высокой стоимости труда. Например, в отраслях со значительной долей ручного труда роботизация позволяет компенсировать нехватку персонала и получить существенный прирост производительности — до 40 процентов», — рассказала Багреева на пленарной сессии форума «Эффективная роботизация», который проводит правительство Москвы совместно с РБК Tech.



Она добавила, что точечных решений для получения максимального эффекта от роботизации недостаточно, поэтому город помогает компаниям перейти к комплексной автоматизации бизнес-процессов. Для этого создается специальная экосистема, которая стимулирует спрос на роботизацию, ускоряет ее внедрение и снижает финансовые барьеры для бизнеса.



Отмечается, что для столичных компаний доступны бесплатные консультации для оценки цифровой зрелости, выявления наиболее перспективных для роботизации процессов, подбора решений и поставщиков, а также расчета окупаемости.



Совместно с поставщиками и интеграторами город предлагает выгодные условия лизинга для сервисных и коллаборативных роботов. Минимальный первоначальный взнос и поэтапные платежи дают возможность модернизировать производство без значительной финансовой нагрузки. Это снижает стартовые затраты на роботизацию примерно на 70%.



Кроме того, участники федерального проекта «Производительность труда» в Москве могут пройти обучение по основам роботизации. С 2027 года образовательные курсы станут доступны всем компаниям города. Также для бизнеса — не только в Москве, но и других регионах — доступен реестр поставщиков и интеграторов, а также база знаний с решениями по бережливым технологиям, цифровизации роботизации.

