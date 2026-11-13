СМИ: «Шереметьево» одобрил продажу «Библио-Глобуса» структурам Wildberries

Совет директоров «Международного аэропорта Шереметьево» одобрил продажу принадлежащих ему 75% долей туроператора «Библио-Глобус Туроператор» структурам Wildberries & Russ (RWB). Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

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Один из собеседников агентства рассказал, что стоимость сделки - около 40 млрд рублей с условием отлагательного платежа. Предполагается, что пакет будет оплачен за счет будущей прибыли туроператора.

По информации другого источника, окончательные параментры ещё не согласованы. При этом планируется, что сделку закроют до Нового года.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что олигархи могут выкупить туркомпанию у аэропорта, но в этом нет практической выгоды.

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ФОТО: Ведомости/ТАСС
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