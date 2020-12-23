Холдинг «Швабе» представил разработки для сельского хозяйства
Предприятия холдинга «Швабе» — одного из крупнейших производителей медицинского оборудования в России — также занимаются новейшими разработками в сфере оборонно-промышленного комплекса и сельского хозяйства, рассказали представители компании.
В частности, входящий в структуру холдинга Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) выпускает спутниковую геодезическую многочастотную аппаратуру под товарным знаком Genesis. Это комплексное цифровое решение представляет собой референсную базовую станцию, многочастотные спутниковые приемники, смарт-терминал и полевой контроллер со смарт-антенной, которые поддерживают все актуальные спутниковые системы. Такие изделия предназначены для геодезических изысканий, для целей кадастра, землеустройства, сельского хозяйства и геофизики. Аппаратуру уже испытали на тракторной технике производства Казаньсельмаш (Казань) и Ростсельмаш (Ростов-на-Дону).
В свою очередь, Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) производит малогабаритный фотометр КФК - прибор с фотометрическим шаром в качестве осветителя, применяемый в сельском хозяйстве для оценки качества воды и кормов, плодородия и загрязненности почвы. На этом же предприятии выпускают белизномер муки РЗ-БПЛ-ЦМ для измерения белизны мучных смесей для хлебопекарного производства.
Кроме того, предприятие холдинга Центральное конструкторское бюро оптико-электронного приборостроения «Фотон» выпускает прибор для экспресс-оценки качества зерна пшеницы «Протеин-1», а научно-производственное объединение «Орион» - уникальную SWIR-камеру, способную легко выявить пораженную болезнями флору, определить влажность почв или характеристики посевов – вплоть до того, какое количество удобрений нужно использовать.
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