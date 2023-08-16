Жилой комплекс с садами, прудом и авиарием появится на северо-западе Москвы
Проект бизнес-класса INDY Towers с собственными садами, водоемом и авиарием для птиц возведет в Хорошевском районе на северо-западе столицы Группа Аквилон.
Проектное финансирование федеральному девелоперу предоставил Сбербанк. Объем кредитной линии составил 9,8 млрд руб. Срок действия договора — до июня 2027 г. включительно.
В сообщении пресс-службы застройщика отмечается, что в трех башнях первой очереди запланировано 959 квартир с панорамными окнами: от компактных 20-метровых студий до просторных вариантов площадью до 114 кв. м. Примечательно, что на внутренней территории жилого комплекса Группа Аквилон организует три тематических сада, водный созерцательный маршрут, искусственный водоем и авиарий для певчих птиц.
Девелопер также оборудует квартиры собственными технологическими разработками: система проветривания VENT-IN, энергосберегающая технология Termo-S и новейшая версия «умного дома» inHOME 3.0.
Генеральный директор московского департамента Группы Аквилон Дмитрий Рогатых отметил: «Проектное финансирование уже несколько лет является одной из главных составляющих стабильности на рынке», — и добавил, что для клиентов сотрудничество девелопера с крупнейшим банком России — показатель высокого качества проектов застройщика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru