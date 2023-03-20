Здание XIX века в районе Арбат выставили на торги

В Москве выставили на торги здание XIX века в районе Арбат. Новый собственник сможет открыть в объекте площадью 327 квадратных метров музей, выставочный зал, художественную галерею и другие учреждения культуры и досуга. Лот будет реализован вместе с земельным участком размером в 1,5 сотки. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, здание не является объектом культурного наследия и не имеет строгих требований по эксплуатации. Лот расположен в Трубниковском переулке между Поварской улицей и Новым Арбатом, здание подключено к центральным коммуникациям. Подать заявку на участие в торгах можно до 22 марта. Открытый аукцион пройдет на электронной торговой площадке «Росэлторг» - 31 марта.

