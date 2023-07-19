Здание конечной станции и разворотная площадка появятся в составе ТПУ «Озерная»

Строители введут в эксплуатацию здание конечной станции и отстойно-разворотную площадку (ОРП) на втором этапе возведения технологической части транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Озерная». Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, объект готов на 99%. Сейчас ведутся мероприятия по устранению замечаний и сдаче объекта в эксплуатацию совместно с техническим заказчиком.

Загрутдинов добавил, что площадь ОРП составит 10 тысяч «квадратов», а одноэтажное здание конечной станции необходимо для питания, кратковременного отдыха и санитарно-бытового обслуживания водителей и сотрудников конечной станции. Отмечается, что одновременно на ОРП могут находиться 25 автобусов.

ТПУ «Озерная» на одноименной станции Калининско-Солнцевской линии метро облегчит жителям столицы пересадку между метро и наземным общественным транспортом.

Руководитель департамента отметил, что ожидаемый пассажиропоток на строящемся ТПУ составит 33 тысячи человек в час-пик и 132 тысячи человек в сутки. Загрутдинов отметил, что сдача в эксплуатацию объекта поможет развитию московского наземного транспорта и улучшит транспортную доступность районов Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское и Можайский (ЗАО).

