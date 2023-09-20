Завершено строительство пятого корпуса бизнес-центра в Бутырском районе Москвы
В Бутырском районе Москвы строится бизнес-центр по программе стимулирования создания мест труда. Так, компания «Пионер» завершила строительство уже пятого корпуса офисного комплекса, рассказал исполняющий обязанности главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«В готовом корпусе расположится IT-компания, которая создаст около двух тысяч рабочих мест. Весь комплекс будет состоять из шести корпусов, пять из них входят в программу создания мест приложения труда. В будущем здесь появится около десяти тысяч рабочих мест», – рассказал он.
Более 16 тысяч квадратных метров здания будут выделены под офисные помещения. Соглашение о строительстве «Останкино Business Park» было подписано в 2020 году. Всего в бизнес-центр предусмотрено шесть двенадцатиэтажных корпусов. Помимо офисов здесь расположатся фитнес-центр с бассейном, кафе, магазины и супермаркеты.
Основная цель программы стимулирования создания мест приложения труда – обеспечить комплексную застройку районов города. Принять участие в программе могут также девелоперы, которые возводят жилые дома.
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