Завершено благоустройство трех корпусов ЛДК инфекционной больницы №1

Строительство нового лечебно-диагностического комплекса (ЛДК) инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе вышло на финальную стадию, завершено благоустройство трех корпусов больницы, монтаж инженерного оборудования и монтаж медицинского технологического оборудования. Об этом сообщил и.о. руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что ведутся пусконаладочные работы и комплексные испытания систем пожарной безопасности. Застройщиком выступил АНО «РСИ».

Так, в трех корпусах общей площадью 133 тысячи «квадратов» расположатся 546 мельцеровских боксов для комфортного размещения пациентов. В каждом боксе будут, в частности, специальная система кондиционирования и вентиляции, индивидуальный санузел с душем и многофункциональные кровати. Доступ пациента в палату будет возможен только через уличную галерею, что исключит возможность распространения инфекций.

Кроме того, будут работать центр по лечению хронических вирусных гепатитов с дневным стационаром, профильные кафедры медвузов, реанимационный блок, а также инфекционный акушерский блок с отделением неонатологии.

Комплекс будет оснащен современной медтехникой, в частности, аппаратами МРТ, КТ, УЗИ и дефибрилляторами. Также в комплексе будет действовать клиническая лаборатория, которая рассчитана на проведение до 15 тысяч исследований в сутки. Отдельно будет расположен лабораторный блок для диагностики инфекционных болезней первой и второй группы патогенности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что новая ИКБ № 1 станет лучшей инфекционной больницей страны, а ее открытие станет достойным завершением модернизации городской инфекционной службы. При этом первых пациентов современный инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ примет до конца этого года.

