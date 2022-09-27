Завершаются фасадные работы нового здания поликлиники в Бабушкинском районе Москвы
Завершаются фасадные работы нового здания детско-взрослой поликлиники на улице Ленская, владение 21, а также благоустройство территории. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, готовность поликлиники составляет 73%.
«Сейчас продолжаются работы по отделке и устройству инженерных коммуникаций», - рассказал Загрутдинов.
Поликлинику возводят в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +».
Основными особенностями медицинских учреждений по новому стандарту являются зоны комфортного ожидания, понятная система навигации и доступность для лиц с ограниченными возможностями.
Здание будет разделено на детский и взрослый блоки. Потоки пациентов пересекаться не будут. Наиболее часто посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних этажах здания.
Для детей на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми. В медицинском учреждении предусмотрено размещение педиатрического отделения, отделения для детей грудного возраста, дневного стационара, отделения функциональной и лучевой диагностики, отделения неотложной медицинской помощи детскому населению. Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, а административные – на верхних.
Объект будет оборудован уютными комнатами отдыха персонала, а кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Совфед не будет собираться на внеочередное заседание после референдумов
- Кредиты погибших на СВО и инвалидов I группы спишут за счет банков
- Патриарх Кирилл призвал к «духовной мобилизации»
- Конституционный суд РФ принял отставку судьи Арановского
- Казахстан прекратит трансляцию в республике 15 российских телеканалов
- Врач из Москвы рассказала о своём добровольном решении мобилизоваться
- В КПРФ раскритиковали инициативу ЛДПР об отправке военкомов на фронт
- Повестки о призыве вручают россиянам на границе с Грузией
- Пакистан готов вывести отношения с Россией на новый уровень
- Минобороны не будет требовать принудительного возвращения россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru