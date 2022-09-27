Завершаются фасадные работы нового здания поликлиники в Бабушкинском районе Москвы

Завершаются фасадные работы нового здания детско-взрослой поликлиники на улице Ленская, владение 21, а также благоустройство территории. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, готовность поликлиники составляет 73%.

«Сейчас продолжаются работы по отделке и устройству инженерных коммуникаций», - рассказал Загрутдинов.

Поликлинику возводят в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +».

Основными особенностями медицинских учреждений по новому стандарту являются зоны комфортного ожидания, понятная система навигации и доступность для лиц с ограниченными возможностями.

Здание будет разделено на детский и взрослый блоки. Потоки пациентов пересекаться не будут. Наиболее часто посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних этажах здания.

Для детей на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми. В медицинском учреждении предусмотрено размещение педиатрического отделения, отделения для детей грудного возраста, дневного стационара, отделения функциональной и лучевой диагностики, отделения неотложной медицинской помощи детскому населению. Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, а административные – на верхних.

Объект будет оборудован уютными комнатами отдыха персонала, а кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьСтроительство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры