Загрутдинов: Запланирована реконструкция МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой
Реконструкция МКАД на участке от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой предусмотрена Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2022-2025 годы», – сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в рамках программы будут обновлены съезды на пересечении МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.
«В настоящее время в строительстве находятся три развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, с улицей Липецкая, Верхние Поля и Капотня», - уточнил глава департамента.
Он также отметил, что в результате появятся современные направленные съезды – эстакады и тоннели, которые более эффективно будут справляться с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- СМИ: Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США
- Марочко заявил, что украинские танкисты отказываются выполнять приказы
- СМИ: Заговорщики в ФРГ готовили убийство канцлера Шольца
- Совфед одобрил снижение налоговой нагрузки на НКО
- СМИ: России удалось победить страны Запада в экономической войне
- Российским ТЦ рекомендовали усилить меры безопасности
- Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро помощи
- Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
- Володин: продовольственная безопасность в России решена
- ВС России взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru