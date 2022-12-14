Загрутдинов: Запланирована реконструкция МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой

Реконструкция МКАД на участке от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой предусмотрена Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2022-2025 годы», – сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в рамках программы будут обновлены съезды на пересечении МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.

«В настоящее время в строительстве находятся три развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, с улицей Липецкая, Верхние Поля и Капотня», - уточнил глава департамента.

Он также отметил, что в результате появятся современные направленные съезды – эстакады и тоннели, которые более эффективно будут справляться с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков.

