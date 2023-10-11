Все новоселы второй очереди ЖК «Огни» в Раменках получили ключи

Все собственники жилья уже получили ключи от квартир в корпусах второй очереди проекта комфорт-класса «Огни» в районе Раменки на западе российской столицы. Девелопер Донстрой полностью завершил передачу 1089 квартир и восьми нежилых помещений хозяевам.

Передача ключей стартовала в июне текущего года, причём собственники приняли 97% объектов после первого же осмотра. Общая площадь двух башен проекта «Огни. 2» составляет почти 96 тысяч квадратных метров. Здания имеют высокий класс энергоэффективности — А+.

Корпуса оборудованы бесшумными лифтами швейцарской марки Schindler. Со скоростью до 2,5 метров в секунду они могут доставить жильцов с любого этажа до подземного паркинга, состоящего из двух уровней. Всего там предусмотрено 525 машиномест.

«Огни.2» также привлекают собственным благоустроенным двором с ландшафтным дизайном. Там обустроены прогулочные и беговые дорожки, установлена детская площадка. Данный проект – часть масштабной застройки в Раменках, где девелопер уже ввел в эксплуатацию свыше 384 тыс. кв. м недвижимости. Это около трети от совокупного запланированного объема в 1,3 млн кв. м.

Помимо жилых кварталов компания формирует в районе парк «Событие» площадью 24 гектара. Его первый участок площадью 12 га вдоль реки Раменка уже введён в строй, там может побывать любой желающий. На действующем экологическом маршруте установлены стенды с информацией о растениях парка.

Минувшим летом на территории парка для горожан было проведено 115 мероприятий различных форматов и направленности. Их посетили более 7 тысяч человек. В дальнейшем там появятся событийная площадь с фонтаном и сценой, «Фабрика молодежи», смотровая площадка.