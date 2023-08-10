Волейбольный спорткомплекс «Ника» возвели в Москве в районе Текстильщики
Новый спорткомплекс «Ника» для занятий волейболом построили в столичном районе Текстильщики, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в ходе Московского урбанистического форума.
По его словам, сейчас строители ждут разрешения на ввод здания в эксплуатацию.
«Внутри помещений завершаются пуско-наладочные работы, ведется расстановка технологического оборудования и мебели», - добавил глава департамента.
Новый спортивный комплекс площадью более 7500 квадратных метров находится по адресу: Волжский бульвар, владение 8. Для проведения волейбольных матчей и тренировок в нем предусмотрен игровой зал с трансформирующимися перегородками, которые делят пространство на 3 волейбольные площадки с трибунами на 300 человек, а тренажерный зал и бассейн для восстановления спортсменов 25х16м.
Внешний облик здания выполнен по технологии каркасно-обшивных стен с применением алюминиевых панелей с перфорацией и применением керамических плит. Также использовано витражное остекление, что обеспечит хорошую инсоляцию объекта.
По словам Загрутдинова, программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан.
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