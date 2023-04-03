В ВТБ сообщили, что спрос на семейную ипотеку впервые обогнал льготную
Спрос на семейную ипотеку в первом квартале этого года оказался выше, чем на льготную программу на новостройки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
Отмечается, что за первый квартал ВТБ провел по семейной ипотеке свыше 10,3 тысячи сделок на 62 миллиарда рублей. При этом ипотеку с господдержкой оформили порядка 9 тысяч клиентов на 55,2 миллиарда рублей.
Ранее Министерство финансов России выступило с идеей ввести льготную ипотеку для чиновников. Предполагается, что это мотивирует их к «долгосрочному эффективному труду», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского
- Сийярто заявил, что Венгрия не будет отказываться от контрактов с «Газпромом»
- Муж Треповой прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
- Солнечная и менее тёплая погода придёт в Москву
- Пушилин: ВСУ не получили приказа о выходе из Артемовска
- Кремль подтвердил проведение Парада Победы на Красной площади 9 мая
- Депутат попросил посмертно представить военкора Татарского к госнаграде
- В НАК назвали организаторов теракта против Владлена Татарского
- Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины
- Тхэквондистов РФ допустили до международных соревнований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru