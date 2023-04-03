В ВТБ сообщили, что спрос на семейную ипотеку впервые обогнал льготную

Отмечается, что за первый квартал ВТБ провел по семейной ипотеке свыше 10,3 тысячи сделок на 62 миллиарда рублей. При этом ипотеку с господдержкой оформили порядка 9 тысяч клиентов на 55,2 миллиарда рублей.

Ранее Министерство финансов России выступило с идеей ввести льготную ипотеку для чиновников. Предполагается, что это мотивирует их к «долгосрочному эффективному труду», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

