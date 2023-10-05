В учебном корпусе в Раменках начали фасадные работы и остекление
В столичном районе Раменки на проспекте Вернадского строители начали фасадные работы и остекление учебного корпуса на 300 мест с дошкольным отделением на 125 мест. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Полностью возведены монолитные железобетонные конструкции, продолжается устройство внутренних стен и перегородок», – отметил он.
Учебный корпус предназначен для обучения трех возрастных групп: дошкольное отделение, начальная и средняя школа.
Проект предусматривает здание с переменной этажностью (2-4 этажа). В школьном отделении появится многофункциональное пространство с амфитеатром, информационный библиотечный центр с медиатекой. Для школьников также будет доступен IT-полигон с возможностью, например, пилотирования БПЛА и разработки устройств.
При учебном корпусе будут построены спортивные площадки для игры в баскетбол, волейбол, футбол, круговая беговая дорожка, прыжковый сектор.
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