В центре при больнице имени Филатова смонтировали оборудование для операционной
Во флагманском центре при больнице имени Филатова закончился монтаж оборудования для гибридной операционной, в ней можно выполнять хирургические, нейрохирургические и травматологические операции. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Так, общая площадь здания составит порядка 15 тысяч «квадратов». Медучреждение будет оснащено современным оборудованием, в частности, антиографом, компьютерным томографом и аппаратом искусственного кровообращения. Во флагманском центре также предусмотрено удобное зонирование помещений.
При этом прием пациентов будет проходить по принципу разделения потоков по степени тяжести. Кроме того, отдельно предусмотрен поток для поступления пациентов «самотеком».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в городе будут созданы комфортные помещения круглосуточного пребывания при реанимации и интенсивной терапии, а также кабинеты для общения с врачами.
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