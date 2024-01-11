В центре Москвы почти достроили этаж корпуса «Романовской школы»
Четвертый этаж учебного корпуса в Большом Тишинском переулке в скором времени будет достроен, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Учебный корпус войдет в состав «Романовской школы». На первом этаже здания школы расположены вестибюль с зоной ожидания, обеденный зал на 150 мест, кабинет врача и процедурный кабинет. На втором этаже будут находиться зрительный, спортивный и гимнастический залы, а также учебные кабинеты.
Остальные три этажа оборудуют учебными кабинетами по биологии, физике и химии, лаборантскими кабинетами, библиотекой, медиацентром и книгохранилищем.
На территории школы также будет создана зеленая школа отдыха и спортивные площадки, уточнил Загрутдинов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru